Ирина Винер: «Условия, на которых предлагают выступать россиянам, унизительные. Флага нет, гимна нет – вместо этого музыка, похожая на похоронный марш»

Теги художественная гимнастика МОК Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 музыка Игры дружбы Гимнастика

Винер заявила, что музыка для нейтральных атлетов на ОИ похожа на похоронный марш.

«На мой взгляд и на взгляд моих коллег и гимнасток, именно Олимпиада сейчас является политизированной, потому что те условия, на которых предлагают выступать нашим спортсменам, являются невероятно унизительными.

А именно: флага нет, гимна нет. Вместо этого придумана музыка, похожая, на мой взгляд, на похоронный марш. Участия в открытии и закрытии нет. Общения с журналистами нет.

Упоминаний фамилий в медальном зачете нет. Болельщиков нет. Командные виды спорта вообще не допустили. Разве это не политическое решение не в пользу России?

То есть спортсмены, которые приедут на Олимпиаду, на мой взгляд, совершенно обезличены. На Играх дружбы наши спортсмены будут получать такие же призовые, золотые медали будут из чистого золота, такие же звания и призовые для тренера и участников подготовки этих спортсменов.

Поэтому тут никаких вопросов быть не может, касающихся альтернативы. У нас великая, огромная страна, которая даже в такое нелегкое время имеет возможность проводить такие форумы дружбы и взаимопонимания.

На Олимпиаде будет выступать команда бомжей. А у нас будут соревноваться те люди, которые нас уважают, которые хотят выигрывать золотые медали», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер

Гимн нейтральных атлетов на Олимпиаде можно послушать по ссылке. 

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25 комментариев
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Какое государство,такой и марш.
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Поезжай уже к мужу в Узбекистан, а?
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Когда наши завоюют медаль, эта же Винер с Тарасовой будут говорить: "ой, наши мальчики/девочки! Мы всегда в них верили! Правильно, что поехали и показали, что нас не сломить". Ну и всё в таком духе
+14
-2
+12
Омерзительнейшая хабалка
+12
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+11
"Флага нет, гимна нет".

Ну надо же, эка невидаль! Прям как в Пекине-2022, Токио-2021, Пхенчане-2018, Барселоне-1992 и Альбервиле-1992.
+9
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+9
Зачем они каждый день говорят одно и то же? 🤔
+8
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А у нас будут соревноваться те люди, которые нас уважают.

И приедут они, конечно же, за свой счёт. Из любви к спорту, а не к деньгам.
+6
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На отечественной приставке в Олимпиаду поиграем.
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+5
Ответ Лимит Лимитович
Когда наши завоюют медаль, эта же Винер с Тарасовой будут говорить: "ой, наши мальчики/девочки! Мы всегда в них верили! Правильно, что поехали и показали, что нас не сломить". Ну и всё в таком духе
с этими приспособленками всё и всем давным давно ясно
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Ответ veramarso
Зачем они каждый день говорят одно и то же? 🤔
Склероз
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пора бы вам на пенсию. именны вы вответе до чего вы довели страну своими замашками !
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музыка похожая на Винер
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Не, тётя музыка как раз соответствует сегодняшней стлане

Во обще, отстаньте от спортсменов , пусть каждый сам для себя решает куда ехать, где выступать и что подписывать. Это суверенное право любого человека и пошли вы лесом со своим казенным патриотизмом за государственные деньги. Есть только один настоящий патриотизм - когда человек своей деятельностью развивает страну , делает ее граждан свободнее и богаче или приносит ей уважение в мире, как спортсмены (без разницы под каким флагом и гимном они выступают)
+2
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Да, когда же она угомонится?! Страшно представить, что с ней будет, когда наши нейтралы уже на чемоданах будут сидеть. Ребята прекрасно знают на что идут, куда идут и зачем идут. Болельщики их поддержат.
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Опять?!..
Достала она уже со своим "похоронным маршем".
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"The Green Mile".. И больше ничего.
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В разве гимн России в 90-е был образцом весёлости?
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Как они заездили уже, мягко говоря. Одно и тоже, одни и теже🤦‍♂️
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Ну музыка на похоронный марш не похожа и с учетом всех сопутствующих факторов в целом не так ужасна, как могла бы быть.

Ну а политизированность и дискриминацию даже обсуждать нелепо. Ну а участвовать или нет в случае допуска должен решать спортсмен.
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у бабушки пластинку заело
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Похоже на условия для белорусов в ЧР по биатлону, только им ещё и музыку вместо гимна не выдали.
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То есть на Игры дружбы народ поедет за деньгами, а на ОИ - за реальным достижением
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А какое вообще дело такой самодостаточной и независимой стране как Россия до этих буржуазных игрищ?
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Ответ Coongur
Ну музыка на похоронный марш не похожа и с учетом всех сопутствующих факторов в целом не так ужасна, как могла бы быть. Ну а политизированность и дискриминацию даже обсуждать нелепо. Ну а участвовать или нет в случае допуска должен решать спортсмен.
кто ему разрешит!
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Ответ дедушкин сон
кто ему разрешит!
Кто Касаткиной (aka бом ж Дарья:) ) запретит, например? Другой вопрос для представителей других федераций - дальнейшего участия во внутренних турнирах, спонсирования подготовки и т. п., если федерация против. Но тут уже каждый сам решает опять же. Хотя я не верю в прям репрессии со стороны федераций, если кто-то захочет вопреки поехать.
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