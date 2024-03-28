Ирина Винер: «Условия, на которых предлагают выступать россиянам, унизительные. Флага нет, гимна нет – вместо этого музыка, похожая на похоронный марш»

Винер заявила, что музыка для нейтральных атлетов на ОИ похожа на похоронный марш.

«На мой взгляд и на взгляд моих коллег и гимнасток, именно сейчас является политизированной, потому что те условия, на которых предлагают выступать нашим спортсменам, являются невероятно унизительными.

А именно: флага нет, гимна нет. Вместо этого придумана музыка, похожая, на мой взгляд, на похоронный марш. Участия в открытии и закрытии нет. Общения с журналистами нет.

Упоминаний фамилий в медальном зачете нет. Болельщиков нет. Командные виды спорта вообще не допустили. Разве это не политическое решение не в пользу России?

То есть спортсмены, которые приедут на Олимпиаду, на мой взгляд, совершенно обезличены. На Играх дружбы наши спортсмены будут получать такие же призовые, золотые медали будут из чистого золота, такие же звания и призовые для тренера и участников подготовки этих спортсменов.

Поэтому тут никаких вопросов быть не может, касающихся альтернативы. У нас великая, огромная страна, которая даже в такое нелегкое время имеет возможность проводить такие форумы дружбы и взаимопонимания.

На Олимпиаде будет выступать команда бомжей. А у нас будут соревноваться те люди, которые нас уважают, которые хотят выигрывать золотые медали», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики .

Гимн нейтральных атлетов на Олимпиаде можно послушать по ссылке.

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