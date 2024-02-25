Нагорный о недопуске до Парижа-2024: «Мы уже адаптировались. Китай тоже жил какое-то время без Олимпиад»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России Париж-2024 Никита Нагорный Игры Будущего Игры БРИКС Игры дружбы Гимнастика

Никита Нагорный заявил, что сможет поехать на Олимпиаду-2024 в Париж.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить российские спортсмены, получившие нейтральный статус.

– Вы рассказывали, что друзья в преддверии Олимпиады в Париже-2024 подарили вам Эйфелеву башню. Она до сих пор стоит у вас в комнате?

– Конечно, это подарок от друзей! К сожалению, не в моих силах поехать в Париж и стать там олимпийским чемпионом. Тем не менее все равно я являюсь действующим спортсменом. Олимпийские игры для меня – это мечта детства, которая, слава богу, реализовалась. А дальше... Мы живем, на этом жизнь не заканчивается. А возможно, только начинается.

– Наши гимнасты оценивают свои шансы выступить на Олимпиаде-2024 как «маловероятно». Не грустно от этого?

– Мы уже адаптировались. Каждый человек имеет возможность адаптироваться под реальность. У нас идут Игры Будущего, впереди Игры Дружбы, Игры БРИКС. Сейчас в стране как никогда сплотились спортивное сообщество и функционеры. Сразу видно, где и в каких видах спорта были проблемы.

Важно набираться сил и все эти сложности исправлять. Например, Китай тоже жил какое-то время без Олимпиад. Но потом собрались, пришли и начали выигрывать. Сложное время делает сильных людей, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Нагорный.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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23 комментария
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А ещё Германия и Япония без олимпиад жили. Тут чуть уместнее аналогия.
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Нагорный:"Сейчас в стране как никогда сплотилось спортивное сообщество и функционеры".
Браво!:)
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Так и Германия до 56 года в олимпиадах не чувствовала, и норм.
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Ответ 6kMz
А ещё Германия и Япония без олимпиад жили. Тут чуть уместнее аналогия.
Да и Китай самостоятельно ехать отказывался, его не отстранили
+12
-2
+10
Ну да, ну да. Приспособимся, конечно.
Не уверен в точности цитаты... Но смысл ясный. "Не то плохо, что мы в опе. Плохо то, что мы стали там обустраиваться"
+7
-1
+6
Адаптировались быть вассалом Китая?
+7
-4
+3
Физкультурник загуглил бы для начала причины, почему КНР не участвовала в Олимпиадах. Ничего общего с нынешней ситуацией вокруг отстранения РФ. Кстати на московской Олимпиаде спортсменов из Китая тоже не было
+4
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«Не то плохо, что мы в жопе, а что мы решили в ней обустраиваться», — экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
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Ответ D-eisler@yandex.ru
пффффффффффффа хахах , ну ты там точно
Ну так твой язык точно там у одного деда, не стесняйся, мы знаем)
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Ответ Lacrosse-style goal
Все мы вместе. В том самом месте. А как это воспринимать, дело сугубо личное. Многим вполне нормально.
пффффффффффффа хахах , ну ты там точно
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Ответ D-eisler@yandex.ru
ну ты там это понятно. Я лично не там.
Все мы вместе. В том самом месте. А как это воспринимать, дело сугубо личное. Многим вполне нормально.
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Ответ Dmitry Koway
О, типичная история для 80iq - всё делится на две нации только, как и футбольный мир только на Лео и Криша
Ты скажи как тебе после авдеевки бежать на запад? ветер попутный?
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Ответ Ilya Rubinstein
Разъясняю: сравнение путинской россии с нацистской германией и японией. Что здесь непонятного?
о нет, ты ошибаешься. Под нац германию и японию скорее израиль подходит. Или это другое?
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Я спокойно угараю с тебя и тебе подобных. Как там бежится после авдеевки? норм?
О, типичная история для 80iq - всё делится на две нации только, как и футбольный мир только на Лео и Криша
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
Разъясняю: сравнение путинской россии с нацистской германией и японией. Что здесь непонятного?
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Нагорный:"Сейчас в стране как никогда сплотилось спортивное сообщество и функционеры". Браво!:)
В лице Никиты Нагорного
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Этот от горшка 2 вершка хоть 1 книгу умную прочел? Да, олимпиец, ну видно же, что тупой.
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Пока Китай жил без Олимпиад, Мао устроил Большой скачок, а затем Культурную революцию. Интересные события.
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Игры будущего это не спорт. Забава для геймеров.
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Нагорный то конечно, сразу после Токио в депутаты полез, ассимилировался, теперь речи депутатские толкает.
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