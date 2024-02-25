Нагорный о недопуске до Парижа-2024: «Мы уже адаптировались. Китай тоже жил какое-то время без Олимпиад»

Никита Нагорный заявил, что сможет поехать на Олимпиаду-2024 в Париж.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить российские спортсмены, получившие нейтральный статус.

– Вы рассказывали, что друзья в преддверии Олимпиады в Париже-2024 подарили вам Эйфелеву башню. Она до сих пор стоит у вас в комнате?

– Конечно, это подарок от друзей! К сожалению, не в моих силах поехать в Париж и стать там олимпийским чемпионом. Тем не менее все равно я являюсь действующим спортсменом. Олимпийские игры для меня – это мечта детства, которая, слава богу, реализовалась. А дальше... Мы живем, на этом жизнь не заканчивается. А возможно, только начинается.

– Наши гимнасты оценивают свои шансы выступить на Олимпиаде-2024 как «маловероятно». Не грустно от этого?

– Мы уже адаптировались. Каждый человек имеет возможность адаптироваться под реальность. У нас идут Игры Будущего, впереди Игры Дружбы, Игры БРИКС. Сейчас в стране как никогда сплотились спортивное сообщество и функционеры. Сразу видно, где и в каких видах спорта были проблемы.

Важно набираться сил и все эти сложности исправлять. Например, Китай тоже жил какое-то время без Олимпиад. Но потом собрались, пришли и начали выигрывать. Сложное время делает сильных людей, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Нагорный.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр