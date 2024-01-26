Александр Бондарь: «Давно отпустил ситуацию по поводу участия в Олимпиаде-2024. Переживаний нет, у нас достаточно много внутренних соревнований»

Александр Бондарь объяснил, почему не переживает из-за недопуска до Олимпиады.

Россиянин Бондарь – бронзовый призер Токио-2020 по прыжкам в воду. Следующая Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

«Давно отпустил ситуацию по поводу участия в Олимпийских играх-2024. Вообще не переживаю. Как оно все идет, так и должно быть. Переживаний нет. У нас достаточно много внутренних соревнований.

Мне лично турниров хватает. Добавились новые интересные старты, на которых нам еще предстоит поучаствовать. Например, Игры БРИКС. Тоже интересно. Такого никогда не было. Будем надеяться, что к нам как можно больше стран приедут на Игры Дружбы.

Если будет время, посмотрю Олимпиаду в Париже либо ограничусь сводками результатов. Я вообще соревнования не смотрю. Даже свои прыжки. Я участвую и люблю прыгать в воду, а смотреть – за 25 лет уже насмотрелся.

Надежда на возвращение на международную арену всегда есть. Хочется, чтобы наше подрастающие поколение выступало на международном уровне и представляло свою страну», – сказал Бондарь.