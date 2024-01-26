Александр Бондарь: «Давно отпустил ситуацию по поводу участия в Олимпиаде-2024. Переживаний нет, у нас достаточно много внутренних соревнований»

Теги прыжки в воду сборная России Олимпийская сборная России Париж-2024 Александр Бондарь Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Александр Бондарь объяснил, почему не переживает из-за недопуска до Олимпиады.

Россиянин Бондарь – бронзовый призер Токио-2020 по прыжкам в воду. Следующая Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. 

«Давно отпустил ситуацию по поводу участия в Олимпийских играх-2024. Вообще не переживаю. Как оно все идет, так и должно быть. Переживаний нет. У нас достаточно много внутренних соревнований.

Мне лично турниров хватает. Добавились новые интересные старты, на которых нам еще предстоит поучаствовать. Например, Игры БРИКС. Тоже интересно. Такого никогда не было. Будем надеяться, что к нам как можно больше стран приедут на Игры Дружбы.

Если будет время, посмотрю Олимпиаду в Париже либо ограничусь сводками результатов. Я вообще соревнования не смотрю. Даже свои прыжки. Я участвую и люблю прыгать в воду, а смотреть – за 25 лет уже насмотрелся.

Надежда на возвращение на международную арену всегда есть. Хочется, чтобы наше подрастающие поколение выступало на международном уровне и представляло свою страну», – сказал Бондарь.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот поэтому ты и бронзовый призёр ОИ, а не победитель! Благо появилась возможность хорошо заработать за счёт налогоплательщиков, не выезжая за пределы страны. Царёк дал добро на большее количество банкетов для своих верных соратников, которые либо промолчат, либо поддержат на публике за дополнительный подгон, а уж на выборах поголовно поставят галочку напротив "правильного" кандидата.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий