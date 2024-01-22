Хоркина об Олимпиаде без российских гимнастов: «Нет ценности у этого турнира. Как вообще может быть, если не будет действующих чемпионов?»

Светлана Хоркина считает, что у Олимпиады без российских гимнастов нет ценности.

Следующие Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Мужская и женская сборная России по спортивной гимнастике выигрывали командные турниры в Токио-2020.

– Если наших гимнастов не будет на Олимпиаде, можно ли сказать, что ценность турнира будет девальвирована?

– Нет ценности у этого турнира. Как вообще такое может быть, если в турнире по спортивной гимнастике не будет действующих олимпийских чемпионов? Я даже не знаю, кто в таких условиях, когда нет самых сильных, наденет золотую медаль, – сказала двукратная олимпийская чемпионка Хоркина.