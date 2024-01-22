Хоркина об Олимпиаде без российских гимнастов: «Нет ценности у этого турнира. Как вообще может быть, если не будет действующих чемпионов?»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России Светлана Хоркина Париж-2024 Гимнастика

Светлана Хоркина считает, что у Олимпиады без российских гимнастов нет ценности.

 

Следующие Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Мужская и женская сборная России по спортивной гимнастике выигрывали командные турниры в Токио-2020.

– Если наших гимнастов не будет на Олимпиаде, можно ли сказать, что ценность турнира будет девальвирована?

– Нет ценности у этого турнира. Как вообще такое может быть, если в турнире по спортивной гимнастике не будет действующих олимпийских чемпионов? Я даже не знаю, кто в таких условиях, когда нет самых сильных, наденет золотую медаль, – сказала двукратная олимпийская чемпионка Хоркина.

2 комментария
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получается, золото 1996 года самой Хоркиной тоже не имеет ценности?
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Примерно то же самое говорили про чемпионат Европы или мира по фигурному катанию, мол без наших будет первенство двора. Но ничего, как-то провели, все довольны, и нас никто особо не вспоминал. В гимнастике еще проще будет - там конкуренция выше
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