Белявский об Олимпиаде-2024: «Нам не дали шансов участвовать. Для меня это не такая большая потеря, как для молодых»

Давид Белявский заявил, что россиянам на дали шанса участвовать в Олимпиаде-2024.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне смогут выступить в нейтральном статусе и если пройдут квалификацию в своих видах спорта.

– Вас ждать на Олимпиаде?

– Нет. Нам не дали шансов участвовать. Тем более я там был три раза. Для меня это не такая большая потеря, как для молодых.

Буду готовиться к Играм Дружбы и БРИКС. Не знаю, насколько турниры будут конкурентоспособными. Поживем – увидим. Верю, что организация будет на высшем уровне, как и всегда», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Давид Белявский

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