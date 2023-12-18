Ангелина Мельникова: «Как спортсмену мне хочется на Олимпиаду. Но как гражданину России, наверное, нет»

Ангелина Мельникова высказалась о возможной поездке на Олимпиаду-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

– Остается ли надежда на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже?

– Решать будет федерация, учитывая критерии. В глубине души я надеюсь. Мне грустно от мысли, что не будет возможности поехать в Париж. Все-таки надеюсь, что спорт вне политики.

– Были бы вы готовы поехать в статусе нейтрального спортсмена?

– Это очень сложный вопрос. Как спортсмену мне хочется на Олимпиаду. Но как гражданину России, наверное, нет, – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.