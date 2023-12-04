Тренер Лалы Крамаренко: «Винер – лучший тренер мира, она нас держит в ежовых рукавицах»

Тренер Лалы Крамаренко высказалась о «ежовых рукавицах» Ирины Винер.

Сегодня Крамаренко выиграла 4 индивидуальных вида в финале Кубка России по художественной гимнастике в Екатеринбурге.

– Впервые выступаем в этом зале, восхищены условиями, приемом. В Екатеринбурге много возможностей развивать гимнастику. Уверена, здесь вырастут чемпионки мира, Европы и Олимпийских игр.

– Можете сравнить уровень российской художественной гимнастики с другими странами?

– В России зародилась художественная гимнастика, здесь свои традиции, мы их соблюдаем много лет. В России великолепные тренеры, лучший тренер мира Ирина Винер, она нас держит в ежовых рукавицах, мы с ней всегда двигаемся вперед. Она наш двигатель.

Винер придумала новые правила гимнастики в России. Если в международных правилах гимнастка может сделать ошибку на 0,3 балла и элемент засчитывается, то у нас не засчитывается элемент даже при ошибке в 0,1 балла. Тренеры стараются доводить элементы учениц до идеала. Уровень гимнастики от этого тоже, конечно, растет, – сказала тренер Ляйсан Савицкая, которая работает с Крамаренко.

Также Савицкая согласилась со словами Винер, сравнившей залы для подготовки гимнастов в США с «овощебазой».

– Недавно Ирина Винер высказывалась, что в России отличная школа гимнастики, залы, а в США залы похожи на овощебазы. Вы бы могли сравнить тренерские школы со своей стороны?

– Ирина Винер права. В России мы занимаем лидирующие позиции в художественной гимнастике 25 лет. Руководство страны, наши директора, Ирина Александровна (Винер), в первую очередь, сделала все возможное, чтобы практически во всех городах страны были созданы лучшие условия.

Художественная гимнастика – очень популярный вид спорта в нашей стране, который постоянно развивается. В других странах преобладает клубная система, там арендуют или строят помещения для себя сами. В той же Америке нет таких условий, в России же все дворцы строит государство. Нашим детям очень повезло с условиями, отсюда и отличные результаты, – отметила Савицкая.