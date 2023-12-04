Лала Крамаренко победила во всех 4 индивидуальных видах в финале Кубка России по художественной гимнастике
Лала Крамаренко победила во всех 4 индивидуальных видах в финале Кубка России.
18-летняя Крамаренко также является чемпионкой Европы по художественной гимнастике 2021 года.
Художественная гимнастика
Екатеринбург
Обруч
1. Лала Крамаренко – 36,65
2. Мария Борисова – 35,50
3. Милена Щенятская – 34,90
Мяч
1. Лала Крамаренко – 36,75
2. Милена Щенятская – 35,10
3. Майя Колобовникова – 33,50
Булавы
1. Лала Крамаренко – 37,10
2. Милена Щенятская – 31,60
3. Нигина Азизова (Узбекистан) – 30,85
Лента
1. Лала Крамаренко – 37,15
2. Мария Борисова – 33,50
3. Виктория Беспалова – 32,30