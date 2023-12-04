Лала Крамаренко победила во всех 4 индивидуальных видах в финале Кубка России по художественной гимнастике

Теги художественная гимнастика результаты Кубок России сборная Узбекистана (жен) сборная России (художественная гимнастика) Лала Крамаренко Мария Борисова Майя Колобовникова Милена Щенятская Виктория Беспалова Гимнастика

Лала Крамаренко победила во всех 4 индивидуальных видах в финале Кубка России.

18-летняя Крамаренко также является чемпионкой Европы по художественной гимнастике 2021 года.

Художественная гимнастика

Финал Кубка России

Екатеринбург

Обруч

1. Лала Крамаренко – 36,65

2. Мария Борисова – 35,50

3. Милена Щенятская – 34,90

Мяч

1. Лала Крамаренко – 36,75

2. Милена Щенятская – 35,10

3. Майя Колобовникова – 33,50

Булавы

1. Лала Крамаренко – 37,10

2. Милена Щенятская – 31,60

3. Нигина Азизова (Узбекистан) – 30,85

Лента

1. Лала Крамаренко – 37,15

2. Мария Борисова – 33,50

3. Виктория Беспалова – 32,30

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