Лала Крамаренко победила во всех 4 индивидуальных видах в финале Кубка России по художественной гимнастике

Лала Крамаренко победила во всех 4 индивидуальных видах в финале Кубка России.

18-летняя Крамаренко также является чемпионкой Европы по художественной гимнастике 2021 года.

Художественная гимнастика

Финал Кубка России

Екатеринбург

Обруч

1. Лала Крамаренко – 36,65

2. Мария Борисова – 35,50

3. Милена Щенятская – 34,90

Мяч

1. Лала Крамаренко – 36,75

2. Милена Щенятская – 35,10

3. Майя Колобовникова – 33,50

Булавы

1. Лала Крамаренко – 37,10

2. Милена Щенятская – 31,60

3. Нигина Азизова (Узбекистан) – 30,85

Лента

1. Лала Крамаренко – 37,15

2. Мария Борисова – 33,50

3. Виктория Беспалова – 32,30