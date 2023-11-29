Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Винер

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики оставил в силе отстранение Винер.

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме.

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

Срок дисквалификации Винер отсчитывается с 6 марта 2023-го по 5 марта 2025 года. Главу ВФХГ также обязали заплатить 5 тысяч швейцарских франков за расходы по апелляции.

Стороны имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течении 21 дня.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»