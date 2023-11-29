Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Винер

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG ВФХГ GEF Гимнастика

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики оставил в силе отстранение Винер.

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме. 

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

Срок дисквалификации Винер отсчитывается с 6 марта 2023-го по 5 марта 2025 года. Главу ВФХГ также обязали заплатить 5 тысяч швейцарских франков за расходы по апелляции.

Стороны имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течении 21 дня.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

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5 комментариев
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Пылесос
Адвокаты озвучили глубоко аргументированную позицию своей клиентки в арбитражном суде: уроды, паскуды, сволочи, животные, продажные твари, вы ещё все пожалеете и будете умолять меня о прощении и извиняться, но перед животными я никогда не извинюсь, будьте вы все прокляты.
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Dmitriy Racheev
"Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики", ого. Управление по управлению всеми управлениями.
+7
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Atsuktuvas
Ждем комментарий про приползание на коленях...
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Александр Иванов
Заголовок новости не совсем верный. Раньше санкции были "на два года, которые начнутся через один день после отмены защитных мер FIG в отношении российских гимнастов", а теперь просто на два года без всяких "защитных мер". Выигрыш Винер очевидный, хоть и частичный.
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Классный руководитель
Да здравствует суд, самый гуманный суд в мире!
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