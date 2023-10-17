Винер о слушаниях по жалобе на двухлетнее отстранение: «Трибунал прошел нормально, адвокаты были убедительны»

Винер рассказала, как прошло заседание апелляционного трибунала по ее жалобе на двухлетнее отстранение.

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме.

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

«Трибунал прошел нормально, адвокаты были убедительны. Когда будет принято решение – пока неизвестно», – сказала Винер.

Заседание апелляционного трибунала прошло 16 октября в онлайн-формате.