Винер о слушаниях по жалобе на двухлетнее отстранение: «Трибунал прошел нормально, адвокаты были убедительны»

Теги Ирина Винер FIG ВФХГ ТАСС Гимнастика

Винер рассказала, как прошло заседание апелляционного трибунала по ее жалобе на двухлетнее отстранение.

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме. 

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

«Трибунал прошел нормально, адвокаты были убедительны. Когда будет принято решение – пока неизвестно», – сказала Винер. 

Заседание апелляционного трибунала прошло 16 октября в онлайн-формате.

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