Двукратная олимпийская чемпионка Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение от тренерской деятельности
Олимпийская чемпионка Эльвира Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение.
Саади родилась в Ташкенте. Она дважды побеждала на Олимпиадах в составе сборной СССР – в 1972 и 1976 годах. С 1991 года живет в Канаде, где занималась тренерской работой. Сейчас ей 71 год.
В конце 2020 года Саади была отстранена от тренерской деятельности до завершения расследования в связи с обвинениями в психологическом и эмоциональном насилии.
Спортивный юрист Эмир Краун сообщил, что экс-гимнастке пожизненно запретили тренировать спортсменов, судить соревнования, разрабатывать материалы для тренировок, заниматься административной деятельностью в спорте.
Также Саади была лишена членства в Федерации гимнастики Канады на 10 лет.
Адвокат Саади Эллиот Саккуччи сообщил, что апелляция на пожизненное отстранение уже подана.
Не нужно ничего требовать. Главное - гимнастические снаряды укрепить, чтобы бревно, например, не сломали, и путь скачут, пока не переломаются.
З.Ы. В этом смысле интересно почитать-посмотреть как Сергей Шахрай рассказывает как он в Австралии фигуристов тренировал, и как ему сложно было перестроиться от советских требований и подхода к спортсменам, к тому что от него действительно требовалось.