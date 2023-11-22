Двукратная олимпийская чемпионка Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение от тренерской деятельности

Теги спортивная гимнастика сборная Канады жен Р-Спорт Эльвира Саади Гимнастика

Олимпийская чемпионка Эльвира Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение.

Саади родилась в Ташкенте. Она дважды побеждала на Олимпиадах в составе сборной СССР – в 1972 и 1976 годах. С 1991 года живет в Канаде, где занималась тренерской работой. Сейчас ей 71 год. 

В конце 2020 года Саади была отстранена от тренерской деятельности до завершения расследования в связи с обвинениями в психологическом и эмоциональном насилии.

Спортивный юрист Эмир Краун сообщил, что экс-гимнастке пожизненно запретили тренировать спортсменов, судить соревнования, разрабатывать материалы для тренировок, заниматься административной деятельностью в спорте.

Также Саади была лишена членства в Федерации гимнастики Канады на 10 лет. 

Адвокат Саади Эллиот Саккуччи сообщил, что апелляция на пожизненное отстранение уже подана. 

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2 комментария

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Alex1104
Тренировать на западе становится опасно: если бы она не требовала, чтобы спортсменка худела, та бы получила травму с вероятностью 100%, и "вчинила иск". Она начала требовать - получила то, что получила...
Не нужно ничего требовать. Главное - гимнастические снаряды укрепить, чтобы бревно, например, не сломали, и путь скачут, пока не переломаются.
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nnp165
Ответ Alex1104
Тренировать на западе становится опасно: если бы она не требовала, чтобы спортсменка худела, та бы получила травму с вероятностью 100%, и "вчинила иск". Она начала требовать - получила то, что получила... Не нужно ничего требовать. Главное - гимнастические снаряды укрепить, чтобы бревно, например, не сломали, и путь скачут, пока не переломаются.
Предположу, дело немного в другом. В США и Канаде нет детского профессионального спорта, до 16 лет минимум это чисто любительский спорт, правда на запредельно высоком с точки зрения россиянина уровне. И вот тут возникает конфликт между тренерами советского наследия, которые относятся к своим ученикам как профессионалам и давят на них, заставляя и диету соблюдать, и наорать могут, и заставлять тренироваться и т.д. и т.п. А там любители, которые в подавляющем большинстве занимаются для своего удовольствия, связывать свою жизнь с спортом не предполагают и такое отношение и подход к ним неприемлем. Их надо хвалить и поощрять, а не давить, понимая, что результат спортивный тут не главное. Уверен, родители возмутились. Не исключаю, да даже почти наверняка, истина где-то посередине, но мы ее не узнаем.
З.Ы. В этом смысле интересно почитать-посмотреть как Сергей Шахрай рассказывает как он в Австралии фигуристов тренировал, и как ему сложно было перестроиться от советских требований и подхода к спортсменам, к тому что от него действительно требовалось.
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