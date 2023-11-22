Двукратная олимпийская чемпионка Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение от тренерской деятельности

Олимпийская чемпионка Эльвира Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение.

Саади родилась в Ташкенте. Она дважды побеждала на Олимпиадах в составе сборной СССР – в 1972 и 1976 годах. С 1991 года живет в Канаде, где занималась тренерской работой. Сейчас ей 71 год.

В конце 2020 года Саади была отстранена от тренерской деятельности до завершения расследования в связи с обвинениями в психологическом и эмоциональном насилии.

Спортивный юрист Эмир Краун сообщил, что экс-гимнастке пожизненно запретили тренировать спортсменов, судить соревнования, разрабатывать материалы для тренировок, заниматься административной деятельностью в спорте.

Также Саади была лишена членства в Федерации гимнастики Канады на 10 лет.

Адвокат Саади Эллиот Саккуччи сообщил, что апелляция на пожизненное отстранение уже подана.