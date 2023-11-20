Родионенко о пожизненном отстранении Саади: «Она не приедет тренировать в Россию. С нашей страной ее ничто не связывает»

Теги происшествия спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сборная Канады жен Эльвира Саади Гимнастика

Родионенко считает, что дисквалифицированная тренер Саади не поедет в РФ.

Ранее стало известно, что двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Эльвиру Саади пожизненно отстранили от тренерской деятельности в Канаде. Ее обвиняли в психологическом и эмоциональном насилии.

«Я очень хорошо знаю Саади, она прекрасный человек. Это высокопрофессиональный тренер, которая привыкла работать со спортсменками высокого уровня.

Когда мы работали в Канаде, она работала в частном клубе, и ее девочки все время были в сборной этой страны. Она не приедет в Россию тренировать, ей некуда возвращаться, она уехала в Канаду, когда еще Советский Союз существовал, с нашей страной ее ничто не связывает.

Конечно, очень жаль, что такое произошло, но те тренерские методики, которые пытается применять Эльвира, в Канаде, можно сказать, запрещены. Она требует, чтобы спортсменки соблюдали строгую диету и следили за своим весом, а там такие требования неприемлемы, родители спортсменов запрещают ограничивать детей в питании, навязывать им режим.

У Эльвиры это не первый случай, но сейчас решено поставить точку. Хотя я считаю, что в спорте высших достижений без строгих ограничений результата очень трудно добиться.

У нее (Саади) другого выхода нет, в 71 год ехать в Россию смысла нет. У нее есть дочери, которые в Канаде давно повыходили замуж. Вся жизнь там», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Эльвиру Саади пожизненно отстранили от тренерской деятельности

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