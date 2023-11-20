Родионенко о пожизненном отстранении Саади: «Она не приедет тренировать в Россию. С нашей страной ее ничто не связывает»

Родионенко считает, что дисквалифицированная тренер Саади не поедет в РФ.

Ранее стало известно, что двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Эльвиру Саади пожизненно отстранили от тренерской деятельности в Канаде. Ее обвиняли в психологическом и эмоциональном насилии.

«Я очень хорошо знаю Саади, она прекрасный человек. Это высокопрофессиональный тренер, которая привыкла работать со спортсменками высокого уровня.

Когда мы работали в Канаде, она работала в частном клубе, и ее девочки все время были в сборной этой страны. Она не приедет в Россию тренировать, ей некуда возвращаться, она уехала в Канаду, когда еще Советский Союз существовал, с нашей страной ее ничто не связывает.

Конечно, очень жаль, что такое произошло, но те тренерские методики, которые пытается применять Эльвира, в Канаде, можно сказать, запрещены. Она требует, чтобы спортсменки соблюдали строгую диету и следили за своим весом, а там такие требования неприемлемы, родители спортсменов запрещают ограничивать детей в питании, навязывать им режим.

У Эльвиры это не первый случай, но сейчас решено поставить точку. Хотя я считаю, что в спорте высших достижений без строгих ограничений результата очень трудно добиться.

У нее (Саади) другого выхода нет, в 71 год ехать в Россию смысла нет. У нее есть дочери, которые в Канаде давно повыходили замуж. Вся жизнь там», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Эльвиру Саади пожизненно отстранили от тренерской деятельности