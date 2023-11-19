Двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Эльвиру Саади пожизненно отстранили от тренерской деятельности

Теги спортивная гимнастика дисквалификации Эльвира Саади Гимнастика

Двукратной олимпийской чемпионке Саади пожизненно запретили тренировать.

Эльвира Саади выступала в спортивной гимнастике. Она дважды побеждала на Олимпиадах в составе сборной СССР – в 1972 и 1976 годах. 

С 1991 года спортсменка жила в Канаде, где занималась тренерской работой. Сейчас ей 71 год. 

В 1996 и 2004 годах она была признана тренером года в Канаде, в 2009 году была введена в Международный зал славы гимнастики.

В конце 2020 года Саади была отстранена от тренерской деятельности до завершения расследования в связи с обвинениями в психологическом и эмоциональном насилии. 

Спортивный юрист Эмир Краун сообщил, что экс-гимнастке пожизненно запретили тренировать спортсменов, судить соревнования, разрабатывать материалы для тренировок, заниматься административной деятельностью в спорте.

Она также лишена членства в Gymnastics Canada на 10 лет. 

По истечении десятилетней дисквалификации Саади сможет вернуться к подготовке тренеров, но ей нельзя будет контактировать со спортсменами напрямую.

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