Украинская гимнастка Никольченко заявила, что ненавидит Польшу и ее жителей. Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело

Теги художественная гимнастика сборная Украины (художественная гимнастика) Влада Никольченко Р-Спорт Гимнастика

Украинская гимнастка Влада Никольченко заявила, что ненавидит Польшу и ее жителей.

Спортсменка провела в Варшаве мастер-класс и приняла участие в турнире по художественной гимнастике «Варшавская осень».

«Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего живущих тут людей.

Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт», — приводит слова Никольченко «Р-Спорт» со ссылкой на ее сторис в соцсети, скриншот которого опубликовал бывший генсек Польской ассоциации гимнастики Петр Дек.

После этого Федерация гимнастики Украины возбудила дисциплинарное производство по заявлению спортсменки. 

Никольченко 20 лет, она является бронзовым призер чемпионата мира 2019 года в упражнении с булавами. 

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3 комментария

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Inka90
Тема не раскрыта. Чем ей так настроение испортили?
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Serge Vendino
Надо ее покарать
Не про русских же такое сказала
+1
-1
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Alex1104
Поспешил спортс с новостью. Она вчерашняя. С тех пор уже поляки озаботились и начали проверять, украинская федерация извинилась и в итоге сама Никольченко извинилась.
И вот тут спортс со "свежаком".
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