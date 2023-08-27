Чемпионат мира по художественной гимнастике-2023. Китай и Израиль победили в отдельных видах групповых упражнений
В Валенсии прошел заключительный день чемпионата мира по художественной гимнастике.
Сборные Китая и Израиля одержали победы в отдельных видах групповых упражнений.
Художественная гимнастика
Чемпионат мира
Валенсия, Испания
Группы
Пять обручей
1. Китай – 36,550
2. Испания – 36,100
3. Италия – 35,850
Три ленты + два мяча
1. Израиль – 34,800
2. Китай – 32,800
3. Украина – 32,300
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