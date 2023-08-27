Чемпионат мира по художественной гимнастике-2023. Китай и Израиль победили в отдельных видах групповых упражнений

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В Валенсии прошел заключительный день чемпионата мира по художественной гимнастике.

Сборные Китая и Израиля одержали победы в отдельных видах групповых упражнений.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Валенсия, Испания

Группы

Пять обручей

1. Китай – 36,550

2. Испания – 36,100

3. Италия – 35,850

Три ленты + два мяча

1. Израиль – 34,800

2. Китай – 32,800

3. Украина – 32,300

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