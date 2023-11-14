«Понимали, что критерии будут жесткими. Кажется, что большинство спортсменов не поедет на Олимпиаду». Дина и Арина Аверины об условиях FIG

Дина и Арина Аверины считают, что многие российские спортсмены не поедут на ОИ.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Дина Аверина – 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, а сестра Арина – пятикратная чемпионка мира.

В ноябре Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила россиянам соревноваться в нейтральном статусе, если они будут соответствовать строгим критериям.

«Было ожидаемо, что критерии будут такими сложными для наших спортсменов. Когда мы это прочитали, расстроились. Но реакция особо не изменилась, так как мы примерно понимали, что критерии будут такими жесткими и готовились к худшему», – приводит общий ответ сестер Авериных «СЭ».

Также обе гимнастки поделились мнением о том, стоит ли российским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024.

«Не будем загадывать. Но это очень сложно. Это даже не нейтральный статус, как когда мы ездили [на Олимпиаду-2020] в Токио. Кажется, что большинство спортсменов не поедет. Но если кто-то все-таки поедет, это их право», – добавили Аверины.

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