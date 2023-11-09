Мария Пасека: «Байлс – гимнастка уникального таланта. Хочется спросить: это точно человек с нашей планеты?»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная США жен Мария Пасека Симона Байлс Гимнастика

Мария Пасека восхищается американской гимнасткой Симоной Байлс.

«Мы вместе выступали, и для меня она была огромным стимулом. Долго мечтала у нее выиграть, а это возможно было только в случае ее ошибки. И вот по закону подлости она ошибалась, только когда меня на соревнованиях не было!

Единственный раз получилось победить только на чемпионате мира 2015 года в Глазго. И то, потому что она не стала прыгать свой самый сложный прыжок, а я его прыгнула. Я тогда выиграла, девочка из КНДР была второй, а Симона – третьей.

Лично я Симоне всегда симпатизировала. Вне помоста она очень веселая, приветливая. В Рио-2016 после прыжка сама ко мне подошла поздравлять, а я же выше ее, даже не сразу заметила, кто меня пальчиком в спину тыкает.

Байлс – гимнастка уникального таланта. Я даже не понимаю, как она умудряется делать какие-то вещи. Хочется спросить: это точно человек с нашей планеты?» – сказала двукратная чемпионка мира в опорном прыжке.

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1 комментарий

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Alex1104
Наша планета - почти шар (геоид, если точно), планета Байлс - имеет форму диска, с небольшой прорезью по диаметру. Белого цвета.
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+1
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