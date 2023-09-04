Валентина Родионенко: «Байлс – это парень по качеству исполнения. На ЧМ она победит, если разрешат выступать, она же на таблетках»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сборная США жен Симона Байлс Гимнастика

Валентина Родионенко заявила, что американка Симона Байлc «на таблетках».

– Вы за международными стартами следите?

– Конечно. У нас все абсолютно есть. Мы следим, записываем, потом на большом экране на тренировках показываем, кто и что делал. Сейчас вернулась Симона Байлc, восстановив свои программы, нас это напрягло, потому что это та девочка, на которую нельзя не обратить внимание.

– Байлc, на ваш взгляд, вне конкуренции в гимнастике?

– Байлc – это парень! По качеству исполнения! Мы всегда были вторыми на Олимпиадах только потому, что на них была Байлз. Она одна – полкоманды. Перед Олимпиадой в Токио я говорила, что с Байлз нам будет трудно победить, но ее не было – и мы выиграли, ха-ха.

На ближайшем чемпионате мира, кажется, она победит. Прыжок – точно, вольные – тоже, ну и многоборье будет за ней. Вопрос только в том, разрешат ли ей выступать, она же на таблетках.

Она же вся разобранная, поэтому она их и принимает. Помню, как мы тренировались в зале в Токио, было впечатление, что у нее нет никакой координации, ее заносит. Но посмотрим, время покажет, – сказала главный тренер сборной России по спортивной гимнастике. 

Байлс выиграла 8-е золото в многоборье на чемпионате США. Она побила рекорд по титулам, который держался 90 лет

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1 комментарий

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Alex1104
Что значит "заявила"?
Давно не тайна, что она с детства на ТИ. Именно на психотропах.
«У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности, и я принимала лекарства с детства. Пожалуйста, поймите, я верю в чистый спорт. Я всегда следовала антидопинговым правилам и буду делать это дальше, потому что честность необходима в спорте и очень важна для меня», — написала Симона Байлз в Twitter после публикации хакеров.
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