Валентина Родионенко: «Байлс – это парень по качеству исполнения. На ЧМ она победит, если разрешат выступать, она же на таблетках»

Валентина Родионенко заявила, что американка Симона Байлc «на таблетках».

– Вы за международными стартами следите?

– Конечно. У нас все абсолютно есть. Мы следим, записываем, потом на большом экране на тренировках показываем, кто и что делал. Сейчас вернулась Симона Байлc, восстановив свои программы, нас это напрягло, потому что это та девочка, на которую нельзя не обратить внимание.

– Байлc, на ваш взгляд, вне конкуренции в гимнастике?

– Байлc – это парень! По качеству исполнения! Мы всегда были вторыми на Олимпиадах только потому, что на них была Байлз. Она одна – полкоманды. Перед Олимпиадой в Токио я говорила, что с Байлз нам будет трудно победить, но ее не было – и мы выиграли, ха-ха.

На ближайшем чемпионате мира, кажется, она победит. Прыжок – точно, вольные – тоже, ну и многоборье будет за ней. Вопрос только в том, разрешат ли ей выступать, она же на таблетках.

Она же вся разобранная, поэтому она их и принимает. Помню, как мы тренировались в зале в Токио, было впечатление, что у нее нет никакой координации, ее заносит. Но посмотрим, время покажет, – сказала главный тренер сборной России по спортивной гимнастике.

Байлс выиграла 8-е золото в многоборье на чемпионате США. Она побила рекорд по титулам, который держался 90 лет

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