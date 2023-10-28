Валентина Родионенко: «Не верю, что Нагорный сегодня или в ближайшее время объявит о завершении карьеры. Думаю, он будет еще выступать»

Родионенко прокомментировала слова Нагорного о близком завершении карьеры.

В интервью «Р-Спорту» гимнаст признался, что близок к завершению карьеры.

«У нас бывает разное настроение. Сегодня у него вот такое настроение, а завтра может говорить совсем другое. Я думаю, что это несерьезно. Никита сейчас немного общественный человек и, возможно, есть какая-то усталость.

Не верю, что сегодня или в ближайшее время он объявит о завершении карьеры. Я думаю, что он будет еще выступать. Пока Нагорный официально не объявил о завершении карьеры, это лишь его настроение сейчас.

Связано ли это с отстранением от международных соревнований? Безусловно, это сказывается, но тем не менее, они не сдаются, тренируются. У нас впереди международные турниры БРИКС, я думаю, они все будут готовиться. Настроение меняется, сейчас осень и пасмурно.

Сейчас закончатся сборы основного состава, очень хорошо тренировался, все работают. Все нормально», – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.