Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Крамаренко выиграла золото в обруче, булавах и ленте, Чугунихина – в мяче

Теги художественная гимнастика результаты сборная России (художественная гимнастика) Лала Крамаренко Мария Борисова Арина Янковская Диана Чугунихина Кубок сильнейших Владислава Николаенко Ксения Колядина Гимнастика

На Кубке сильнейших по художественной гимнастике разыграны медали в отдельных видах.

Художественная гимнастика

Кубок сильнейших

Москва

Обруч

1. Лала Крамаренко – 40,650

2. Арина Янковская – 38,850

3. Ксения Колядина – 37,700

Мяч

1. Диана Чугунихина – 38,00

2. Владислава Николаенко – 37,950

3. Лала Крамаренко – 37,900

Булавы

1. Лала Крамаренко – 41,850

2. Мария Борисова – 38,350

3. Диана Чугунихина – 37,750

Лента

1. Лала Крамаренко – 40,950

2. Ксения Колядина – 38,300

3. Арина Янковская – 37,800

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