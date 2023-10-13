Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Крамаренко выиграла золото в обруче, булавах и ленте, Чугунихина – в мяче

На Кубке сильнейших по художественной гимнастике разыграны медали в отдельных видах.

Художественная гимнастика

Кубок сильнейших

Москва

Обруч

1. – 40,650

2. Арина Янковская – 38,850

3. Ксения Колядина – 37,700

Мяч

1. Диана Чугунихина – 38,00

2. Владислава Николаенко – 37,950

3. Лала Крамаренко – 37,900

Булавы

1. Лала Крамаренко – 41,850

2. Мария Борисова – 38,350

3. Диана Чугунихина – 37,750

Лента

1. Лала Крамаренко – 40,950

2. Ксения Колядина – 38,300

3. Арина Янковская – 37,800