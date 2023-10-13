Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Крамаренко выиграла золото в обруче, булавах и ленте, Чугунихина – в мяче
На Кубке сильнейших по художественной гимнастике разыграны медали в отдельных видах.
Художественная гимнастика
Кубок сильнейших
Москва
Обруч
1. Лала Крамаренко – 40,650
2. Арина Янковская – 38,850
3. Ксения Колядина – 37,700
Мяч
1. Диана Чугунихина – 38,00
2. Владислава Николаенко – 37,950
3. Лала Крамаренко – 37,900
Булавы
1. Лала Крамаренко – 41,850
2. Мария Борисова – 38,350
3. Диана Чугунихина – 37,750
Лента
1. Лала Крамаренко – 40,950
2. Ксения Колядина – 38,300
3. Арина Янковская – 37,800
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