Титов о допуске российских гимнастов: «Никто не будет участвовать, если международная федерация потребует подписать декларацию об осуждении СВО»

Российские гимнасты не будут подписывать декларации для допуска к соревнованиям.

Об этом рассказал президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов. Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе.

«Принципиально вопрос о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям решен. Они могут выступать в них начиная с 1 января 2024 года. Речь о всех видах гимнастики, три из которых – спортивная и художественная гимнастика, а также прыжки на батуте, являются олимпийскими.

Участвовать в международных соревнованиях могут спортсмены, которые подтвердят свой нейтральный статус. Условий этого нейтрального статуса, как их формулирует FIG, у нас пока нет. Мы их должны получить от FIG на этой неделе.

У нас есть определенные ожидания, к сожалению, не самые радужные, потому что мы понимаем, какие определенные моменты могут в этих условиях оказаться. В первую очередь связанные с отсутствием ассоциации наших спортсменов с флагом, гимном и государственной символикой России начиная с 24 февраля 2022 года.

Но будет или нет это требование, мы пока не знаем. Если оно там окажется – выполнить его не сможет никто. Вообще ни один спортсмен ни в одной стране мира не смог бы выполнить задним числом условие отсутствия ассоциации со своими национальными флагом и гимном. Это неразрешимая задача», – сказал Титов.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что решение об участии в соревнованиях остается за самими спортсменами.

«Позиция президента правильная – каждый должен будет сам для себя решить вопрос об участии в Олимпиаде. Но у нас есть позиция, которую все наши спортсмены полностью разделяют, и мы об этом очень твердо заявили международной федерации: если вы в качестве условия нейтральности потребуете подписать декларацию об осуждении специальной военной операции, никто участвовать не будет.

Я встречался со сборной, мы этот вопрос обсуждали. У нас нет ни одного человека, который был бы готов подписать такую декларацию.

Мы надеемся, что у FIG хватит здравого смысла абсурдные условия не предлагать. Если так будет, то выполнить условие нейтральности наши спортсмены для участия в международных соревнованиях могут.

Таких спортсменов в спортивной гимнастике будет по трое – у мужчин и женщин. И эти спортсмены будут иметь шанс отобраться на Олимпиаду. Отбор будет проходить на трех этапах Кубка мира в 2024 году. Но решение об участии российских атлетов в Олимпийских играх еще должен принять МОК», – отметил Титов.