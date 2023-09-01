Василий Титов: «FIG планирует определиться с критериями допуска россиян и белорусов к середине сентября»

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FIG планирует определиться с критериями допуска россиян на турниры к середине сентября.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

В июле исполком Международной федерации гимнастики решил допустить россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 

«Международная федерация гимнастики планирует определиться с критериями допуска россиян и белорусов на турниры под эгидой FIG к середине сентября», – сказал Титов.

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