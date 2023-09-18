Хоркина о допуске гимнастов: «Наши команды, мужская и женская, все равно не смогут выступать на Олимпиаде. А это главное»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике FIG Светлана Хоркина Гимнастика

Светлана Хоркина высказалась о допуске гимнастов к международным стартам.

Ранее стало известно, что Международная федерация гимнастики (FIG) дала российским спортсменам по 3 места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году. 

«Мне не нравится, что FIG до сих пор не обнародовала все критерии или условия, как хотите это называйте, к участию наших спортсменов в Олимпийских играх.

Для меня были бы понятны правила игры с самого начала и в полном объеме.

Все равно команды наши – мужская и женская, не смогут выступать на Олимпиаде, а это главное и с этого начинаются у нас все соревнования», — сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

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