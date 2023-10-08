«Можно ли назвать победу Байлс справедливой? Невозможно ответить. Российской команды не было». Хоркина о чемпионате мира

Светлана Хоркина затруднилась сказать, справедлива ли победа Симоны Байлс на ЧМ.

Ранее американка выиграла золото в командном и личном многоборье на чемпионате мира-2023 по спортивной гимнастике в Антверпене.

«Можно ли назвать победу Байлс справедливой? Я за равную конкуренцию, равные возможности. Невозможно ответить на этот вопрос. Ну, российской команды не было. Действующих олимпийских чемпионов не было на старте, который называется чемпионатом мира.

Помешали бы наши спортсмены Симоне Байлс выиграть? Они не дали возможности этой. Я не то что точно сказать не могу, я даже прокомментировать это не могу.

Да, безусловно, я смотрю гимнастику. Сегодня второй день, финальные соревнования, заключительные перед Олимпийскими играми. Но я это смотрю всего лишь для того, чтобы быть в тренде, владеть информацией.

А прокомментировать это я не могу. Не было предоставлено возможности», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.