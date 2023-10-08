«Можно ли назвать победу Байлс справедливой? Невозможно ответить. Российской команды не было». Хоркина о чемпионате мира

Теги спортивная гимнастика Светлана Хоркина сборная США жен сборная России жен (прыжки на батуте) Симона Байлс Чемпионат мира по спортивной гимнастике Гимнастика

Светлана Хоркина затруднилась сказать, справедлива ли победа Симоны Байлс на ЧМ.

Ранее американка выиграла золото в командном и личном многоборье на чемпионате мира-2023 по спортивной гимнастике в Антверпене.

«Можно ли назвать победу Байлс справедливой? Я за равную конкуренцию, равные возможности. Невозможно ответить на этот вопрос. Ну, российской команды не было. Действующих олимпийских чемпионов не было на старте, который называется чемпионатом мира.

Помешали бы наши спортсмены Симоне Байлс выиграть? Они не дали возможности этой. Я не то что точно сказать не могу, я даже прокомментировать это не могу.

Да, безусловно, я смотрю гимнастику. Сегодня второй день, финальные соревнования, заключительные перед Олимпийскими играми. Но я это смотрю всего лишь для того, чтобы быть в тренде, владеть информацией.

А прокомментировать это я не могу. Не было предоставлено возможности», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

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15 комментариев

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Анатолий Magicbrain
Тяжело это принять, но победа справедлива если она одержана в честной борьбе среди тех, кто приехал на соревнования. В противном случае все результаты Московской олимпиады тоже были бы незаконны, но ведь Хоркина так не думает?
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Troy McClure
Ответ Diyas
меня волнует другой вопрос, что жрут такие как Байлс, братья Уильямс и другие американские спортсмены?
Питаются твоими слёзками.
+12
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Melnikov1968
Соревнования проведены по правилам Международной федерации спортивной гимнастики, все чемпионы и чемпионки легитимны,остальное эмоции людей,находящихся в тренде.
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uchiyamada
про ОИ-1980 уже вспомнили, а я отмечу, что по этой логике и Месси - не настоящий чемпион мира, ведь российской сборной в Катаре не было.
+8
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Beloded2007
Whoreкина
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Санитар-волк
Победа справедлива без сомнений. Отсутствие российской команды - печально, но этого не меняет, а о причинах оного депутат Хоркина может составить запрос в Кремль, а не делать вид "непонимания".
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Санитар-волк
Ответ Анатолий Magicbrain
Тяжело это принять, но победа справедлива если она одержана в честной борьбе среди тех, кто приехал на соревнования. В противном случае все результаты Московской олимпиады тоже были бы незаконны, но ведь Хоркина так не думает?
Вот, правильно вспомнили, отлично. Мне в голову не пришло, хотя мы от этих ОИ не были, скажем, в восторге.
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tlg
Русских еще долго по ходу не будет на разных соревнованиях. Так что все норм.
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Troy McClure
Ответ Diyas
ну это слезы от смеха, настолько могут быть не красивыми накаченные женщины.
Только ты забыл упомянуть что эти накаченные женщины спортсменки, а ещё что смех твой похож на истерический.
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