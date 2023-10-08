Симона Байлс о победах на ЧМ: «Это по-прежнему доказывает мне и другим людям, на что я способна»
Симона Байлс назвала эмоциональным свое возвращение на чемпионат мира.
В октябре на ЧМ по спортивной гимнастике в Антверпене американка выиграла золото в командном и личном многоборье. Байлс не выступала на международных соревнованиях с Олимпиады-2020 в Токио.
«Меня захлестнули эмоции, потому что свой первый чемпионат мира я выиграла 10 лет назад, а сейчас снова вернулась.
Для меня это значит все. И борьба, и все то, что я сделала ради возвращения сюда, чтобы на соревнованиях чувствовать себя в достаточной мере комфортно и уверенно.
В целом, я не думаю, что буду зацикливаться на достижениях в карьере. Возможно, когда я закончу, то оглянусь назад и осознаю все, чего добилась.
Это по-прежнему доказывает мне и другим людям, на что я способна, поэтому я горжусь работой, проделанной ради этих результатов.
С каждым годом я продолжаю двигаться вперед, и это здорово. С нетерпением жду того, что будет дальше», – сказала 26-летняя гимнастка.
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