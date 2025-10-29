Ангелина Мельникова: «У меня мечта с детства – просто стать хорошей гимнасткой. Ощущения величия нет»

Ангелина Мельникова рассказала, что с детства мечтала стать хорошей гимнасткой.

Россиянка завоевала два золота и серебро на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.

«Есть такая мечта у меня с детства – просто стать хорошей гимнасткой. У меня кумирами были Вика Комова, Алия Мустафина. Я хотела стать как они. Пронесла через годы.

Ощущения величия нет. Мы, спортсмены, слишком скромные. Так воспитаны. Мельникова – хорошая гимнастка. Пусть так будет», – сказала Мельникова.