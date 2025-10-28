Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева
Ушла из жизни олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.
«26 октября 2025 года на 77-м году жизни скончалась Заслуженный мастер спорта СССР Ольга Дмитриевна Карасева (Харлова).
Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Ольги Дмитриевны Карасевой (Харловой), ее друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил ее талант, силу духа и преданность спорту», – говорится в сообщении.
Карасева – олимпийская чемпионка Мехико-1968, чемпионка мира и двукратный призер ЧМ, чемпионка Европы, многократная чемпионка СССР.
