Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева

Ушла из жизни олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

«26 октября 2025 года на 77-м году жизни скончалась Заслуженный мастер спорта СССР Ольга Дмитриевна Карасева (Харлова).

Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Ольги Дмитриевны Карасевой (Харловой), ее друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил ее талант, силу духа и преданность спорту», – говорится в сообщении.

Карасева – олимпийская чемпионка Мехико-1968, чемпионка мира и двукратный призер ЧМ, чемпионка Европы, многократная чемпионка СССР.