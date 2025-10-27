Ирина Винер: «Надеемся, что санкции снимут в ближайшем будущем и нейтральный статус нашим спортсменам более не понадобится»

Ирина Винер надеется на скорое снятие санкций с российского спорта.

В апреле «Р-Спорт» сообщил, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе чемпионке России Лале Крамаренко из-за ее участия в гала-концерте, посвященном Дню защитника Отечества, а также из-за фото с Винер.

«Надеемся, что санкции снимут в ближайшем будущем и нейтральный статус нашим спортсменам более не понадобится», – сказала заслуженный тренер России по художественной гимнастике Винер .

На данный момент Крамаренко ожидает решения по повторной заявке на нейтральный статус.