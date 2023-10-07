Чемпионат мира-2023 по спортивной гимнастике. Андраде, Цю Циюань, Долгопят, Маккленахан, Лю Ян одержали победы, Байлс – 2-я

Теги результаты сборная США сборная Китая сборная Японии сборная США жен Симона Байлс Элефтериос Петруниос сборная Греции Ю Хао Лю Ян сборная Бразилии жен сборная Израиля сборная Южной Кореи сборная Казахстана Артем Долгопят Милад Карими Рис Маккленахан сборная Ирландии Чемпионат мира по спортивной гимнастике Ребека Андраде Е Со Чжон Шилез Джонс Цю Циюань Гимнастика

На ЧМ по спортивной гимнастике в Антверпене разыграли медали в отдельных видах.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2023

Антверпен, Бельгия

Женщины

Опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия) – 14,750

2. Симона Байлс (США) – 14,549

3. Е Со Чжон (Южная Корея) – 14,416

Брусья

1. Цю Циюань (Китай) – 15,100

2. Кайлиа Немур (Алжир) – 15,033

3. Шилез Джонс (США) – 14,766

Мужчины

Кольца

1. Лю Ян (Китай) – 15,233

2. Элефтериос Петруниас (Греция) – 15,066

3. Ю Хао (Китай) – 14,833

Конь

1. Рис Маккленахан (Ирландия) – 15,100

2. Хой Янг (США) – 14,966

3. Ахмад Абу Аль-Суд (Иордания) – 14,633

Вольные упражнения

1. Артем Долгопят (Израиль) – 14,866

2. Казуки Минами (Япония) – 14,666

3. Милад Карими (Казахстан) – 14,600

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