Чемпионат мира-2023 по спортивной гимнастике. Андраде, Цю Циюань, Долгопят, Маккленахан, Лю Ян одержали победы, Байлс – 2-я
На ЧМ по спортивной гимнастике в Антверпене разыграли медали в отдельных видах.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2023
Антверпен, Бельгия
Женщины
Опорный прыжок
1. Ребека Андраде (Бразилия) – 14,750
2. Симона Байлс (США) – 14,549
3. Е Со Чжон (Южная Корея) – 14,416
Брусья
1. Цю Циюань (Китай) – 15,100
2. Кайлиа Немур (Алжир) – 15,033
3. Шилез Джонс (США) – 14,766
Мужчины
Кольца
1. Лю Ян (Китай) – 15,233
2. Элефтериос Петруниас (Греция) – 15,066
3. Ю Хао (Китай) – 14,833
Конь
1. Рис Маккленахан (Ирландия) – 15,100
2. Хой Янг (США) – 14,966
3. Ахмад Абу Аль-Суд (Иордания) – 14,633
Вольные упражнения
1. Артем Долгопят (Израиль) – 14,866
2. Казуки Минами (Япония) – 14,666
3. Милад Карими (Казахстан) – 14,600
Комментарии