  • Даниел Маринов: «Во время чемпионата мира виделся с ребятами из болгарской сборной. Они меня поддерживали»
Даниел Маринов: «Во время чемпионата мира виделся с ребятами из болгарской сборной. Они меня поддерживали»

Гимнаст Даниел Маринов рассказал, что болгарская сборная болела за него на ЧМ.

«Во время чемпионата мира я виделся с ребятами из болгарской сборной, мне было очень приятно с ними пообщаться. Я практически со всеми знаком, в том числе и с тренерами. В Джакарте болгары меня поддерживали, я слышал, как они с трибуны кричали и очень болели», – сказал Маринов.

По словам российского гимнаста, в 2022 году он получал предложение от болгарских коллег вернуться обратно в Софию.

«Но это ни в коем случае не было желанием переманить меня к себе. Просто мне сообщили, что в любой момент готовы предоставить возможность для выступления на международных стартах. А сейчас, в Джакарте, вообще никаких намеков не было, даже никто не вспоминает, что было три года назад», – добавил спортсмен.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Даниел Маринов
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
