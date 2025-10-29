Маринов о нейтральном статусе: «Посчитал, что в нынешних условиях не предам страну выступлением на ЧМ»

Даниел Маринов не считает предательством выступление в нейтральном статусе.

Российский гимнаст завоевал бронзу на брусьях на чемпионате мира в Джакарте.

– Когда вам сообщили, что есть перспектива выступить на ЧМ, вы поверили, что это реально?

– Примерно два месяца назад. И не то, что поверил – сразу поставил задачу выиграть в чемпионате России и отобраться на чемпионат мира. Тогда мне никто не поверил, потому что я был просто в ужаснейшей форме – даже формой бы это не назвал. Некоторые снаряды вообще ни разу не делал.

– Год назад вы получили серьезную травму плеча. Насколько тяжело было восстанавливаться?

– Самым тяжелым было не терять мотивацию. Пришлось выполнять много нудной работы. Товарищи по команде изучали новые правила гимнастики, подстраивали под это комбинации, а я занимался какой-то детской гимнастикой. Самое обидное, это выпало на тот период, когда нас начали возвращать на международную арену. Переживал, что вообще пропущу турниры.

– Сегодня вернулись в прежнюю форму?

– Мне ещё предстоит много работы.

– Россиян допустили на ЧМ в нейтральном статусе. Были какие-то сомнения по этому поводу?

– Это общая позиция федерации. Нам выдали листы, где надо было подтвердить готовность выступить в нейтральном статусе. Я поставил подпись. Во-первых, посчитал, что в нынешних условиях не предам страну своим выступлением на ЧМ – все и так знают, что мы россияне. Во-вторых, очень хотелось воспользоваться шансом выступить на первом чемпионате мира в моей жизни, – сказал Маринов.