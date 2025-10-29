  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Маринов о нейтральном статусе: «Посчитал, что в нынешних условиях не предам страну выступлением на ЧМ»
0

Маринов о нейтральном статусе: «Посчитал, что в нынешних условиях не предам страну выступлением на ЧМ»

Даниел Маринов не считает предательством выступление в нейтральном статусе.

Российский гимнаст завоевал бронзу на брусьях на чемпионате мира в Джакарте.

– Когда вам сообщили, что есть перспектива выступить на ЧМ, вы поверили, что это реально?

– Примерно два месяца назад. И не то, что поверил – сразу поставил задачу выиграть в чемпионате России и отобраться на чемпионат мира. Тогда мне никто не поверил, потому что я был просто в ужаснейшей форме – даже формой бы это не назвал. Некоторые снаряды вообще ни разу не делал.

– Год назад вы получили серьезную травму плеча. Насколько тяжело было восстанавливаться?

– Самым тяжелым было не терять мотивацию. Пришлось выполнять много нудной работы. Товарищи по команде изучали новые правила гимнастики, подстраивали под это комбинации, а я занимался какой-то детской гимнастикой. Самое обидное, это выпало на тот период, когда нас начали возвращать на международную арену. Переживал, что вообще пропущу турниры.

– Сегодня вернулись в прежнюю форму?

– Мне ещё предстоит много работы.

– Россиян допустили на ЧМ в нейтральном статусе. Были какие-то сомнения по этому поводу?

– Это общая позиция федерации. Нам выдали листы, где надо было подтвердить готовность выступить в нейтральном статусе. Я поставил подпись. Во-первых, посчитал, что в нынешних условиях не предам страну своим выступлением на ЧМ – все и так знают, что мы россияне. Во-вторых, очень хотелось воспользоваться шансом выступить на первом чемпионате мира в моей жизни, – сказал Маринов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Бизнес Online
logoсборная России по спортивной гимнастике
Даниел Маринов
спортивная гимнастика
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Даниел Маринов: «Во время чемпионата мира виделся с ребятами из болгарской сборной. Они меня поддерживали»
сегодня, 09:46
Маринов о чемпионате мира: «Больше всего общались с американцами. Они прекрасно понимают, что вмешивать политику неправильно»
вчера, 09:03
Никита Нагорный: «Маринов – человек с большой буквы. Таким всегда по жизни и Господь Бог помогает»
27 октября, 12:13
Главные новости
Мельникова о многоборье на чемпионате мира: «Заплакала после выступления за кулисами. Знатные эмоциональные качели»
сегодня, 13:38
Ангелина Мельникова: «У меня мечта с детства – просто стать хорошей гимнасткой. Ощущения величия нет»
сегодня, 13:27
Даниел Маринов: «Во время чемпионата мира виделся с ребятами из болгарской сборной. Они меня поддерживали»
сегодня, 09:46
Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева
вчера, 14:37
Маринов о чемпионате мира: «Больше всего общались с американцами. Они прекрасно понимают, что вмешивать политику неправильно»
вчера, 09:03
Ангелина Мельникова: «Выступлю на клубных соревнованиях в Германии и потом уже возьму отпуск»
27 октября, 16:14
Никита Нагорный: «Маринов – человек с большой буквы. Таким всегда по жизни и Господь Бог помогает»
27 октября, 12:13
Ирина Винер: «Надеемся, что санкции снимут в ближайшем будущем и нейтральный статус нашим спортсменам более не понадобится»
27 октября, 11:35
Ангелина Мельникова считает, что не станет хорошим тренером: «Для меня тренер – это герой с огромным стальным характером и выдержкой внутри. Я не такая»
27 октября, 09:44
Ангелина Мельникова: «Проблему РПП в гимнастике как-то надо решать. И тренеры, и специалисты должны за этим следить»
27 октября, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21