Маринов о чемпионате мира: «Больше всего общались с американцами. Они прекрасно понимают, что вмешивать политику неправильно»

Гимнаст Маринов рассказал, что на ЧМ россияне хорошо общались с американцами.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 19 по 25 октября в Джакарте. Даниел Маринов , выступавший в нейтральном статусе, завоевал бронзу на параллельных брусьях.

«Да, в наших реалиях удивительно слышать, что больше всего мы общались с американцами. Но они тоже прекрасно понимают, что это спорт и вмешивать политику неправильно. Поэтому нормально общались», – сказал спортсмен.

