Маринов о чемпионате мира: «Больше всего общались с американцами. Они прекрасно понимают, что вмешивать политику неправильно»
Гимнаст Маринов рассказал, что на ЧМ россияне хорошо общались с американцами.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 19 по 25 октября в Джакарте. Даниел Маринов, выступавший в нейтральном статусе, завоевал бронзу на параллельных брусьях.
«Да, в наших реалиях удивительно слышать, что больше всего мы общались с американцами. Но они тоже прекрасно понимают, что это спорт и вмешивать политику неправильно. Поэтому нормально общались», – сказал спортсмен.
Гимнасты вернулись, и мир в восторге от нашей звезды. Вот истории про команду – от Занина
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости