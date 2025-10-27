Никита Нагорный: «Маринов – человек с большой буквы. Таким всегда по жизни и Господь Бог помогает»

Никита Нагорный высоко оценил человеческие качества Даниела Маринова.

Россиянин Маринов ранее стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходил в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.

«Бронза Даниела – это большая победа. С первого чемпионата мира приехать с медалью – это большая победа. У меня такого не получилось.

Данька – человек с большой буквы. Он большой молодец, что в рамках своей карьеры и трудностей, с которыми сталкивается, не закрывается и остается человеком. Это очень важно. И в целом благодарность людям, которые его окружают, очень дорогого стоит.

Он всегда помнит о своем первом тренере, о втором, о всех специалистах, о сборной команде, о товарищах по команде, о нас, уходящем поколении. Он уважительно относится ко всем. Мне кажется, таким людям всегда по жизни и Господь Бог помогает.

Я со своей стороны, как и вся наша команда олимпийских чемпионов, стараюсь всегда при возможности помогать молодым ребятам. Вне зависимости от их характера, поведения или результатов», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Нагорный .