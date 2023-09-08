Никита Нагорный пропустит ближайшие сборы российских гимнастов

Гимнаст Никита Нагорный пропустит ближайшие сборы национальной команды.

С 17 по 30 сентября российские гимнасты проведут восстановительный сбор в Абу-Даби, а 7 октября начнут тренировочный сбор на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье.

«На восстановительный сбор в середине сентября в Абу-Даби я, к сожалению, не поеду, да и дальше, скорее всего, тоже.

У меня очень много работы после Кубка России. К сожалению, времени на отдых нет сейчас, но надеюсь, что до конца года мне удастся ненадолго выбраться с семьей в отпуск», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.

На Кубке России, который проходил с 30 августа по 3 сентября, Нагорный завоевал два золота и бронзу.