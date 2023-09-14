Мустафина о нейтральном статусе: «Если спортсмен хочет выступать, обязательно надо выступать»

Алия Мустафина считает, что россияне должны выступать даже в нейтральном статусе.

Двукратная олимпийская чемпионка является старшим тренером женской юниорской сборной России по спортивной гимнастике.

«Если спортсмен хочет выступать, обязательно надо выступать. Я сама тренирую детей. И понимаю, что если они не будут выступать, то ничего не получится. У них карьеры не будет.

Поэтому даже в нейтральном статусе, если спортсменов поддержит спортивное руководство, нужно выступать», – сказала .