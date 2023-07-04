Алия Мустафина: «Мне безумно нравится тренировать. Меня понимают дети, мне удается найти к каждому из них подход»

Гимнастка Алия Мустафина рассказала, как стала тренером.

– Одно из ваших интервью времен спортивной карьеры называлось «Я слишком люблю детей, чтобы быть тренером». Тем не менее вы сейчас возглавляете в женской гимнастике молодежную команду страны и, судя по всему, вам это очень нравится.

– Мне действительно безумно нравится тренировать. Во-первых, потому что получается. А во-вторых, похоже, это действительно моё. Меня понимают дети, мне удается найти к каждому из них подход, объяснять даже одинаковые ошибки разными словами, чтобы все понимали, чего именно я хочу от них добиться.

– Ваши коллеги уже успели рассказать мне историю, как однажды утром перед тем, как отправиться в зал, вы выглянули в окно, а там...

– Да, было такое. Дети прямо на асфальте написали: «Алия Фархатовна, мы вас любим!» Естественно, мне было безумно приятно.

– Мне почему-то казалось, что после спорта у вас в приоритете окажется семья, дети, какая-то совершенно неспортивная жизнь. Тем более что вы действительно, насколько помню, не были расположены к тому, чтобы стать тренером. В какой момент приоритеты сменились?

– Я тогда не работала, больше года сидела с ребенком дома, и в один из дней мне достаточно неожиданно позвонила наш старший тренер Валентина Александровна Родионенко и сказала, что они с Андреем Федоровичем (Родионенко) очень хотят, чтобы я возглавила молодежную команду.

Я сначала очень сильно сомневалась, переживала. Опыта ведь никакого не было. С другой стороны, как раз тогда я задумалась: почему бы не попробовать? Хотя бы для того, чтобы понять, хочу я этим заниматься или нет. Попробовала. Втянулась.

– Решение как-то было связано с тем, что вы расстались с мужем?

– Нет. Мы с Алексеем развелись гораздо раньше, ещё когда я тренировалась. Так что мой уход в тренерскую профессию точно не был продиктован желанием уйти от каких-то личных проблем, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.