Ангелина Мельникова: «Пока не скажу, что мне захочется закончить для себя гимнастику. Мне нравится вдохновлять детей и буду продолжать выступать, пока могу»

Ангелина Мельникова рассказала, что вдохновляет ее продолжать карьеру.

В частности, 23-летняя олимпийская чемпионка ответила на вопрос о возможном уходе из спорта в случае недопуска к Играм-2024 в Париже.

«Пока я не скажу, что мне захочется закончить для себя гимнастику. Все-таки эмоции, которые я получаю здесь на арене, они бесценны и очень нужны мне. Я предана спорту и чувствую ответственность на себе за детишек, которые на меня равняются и смотрят на меня. Мне нравится вдохновлять детей и буду продолжать выступать, пока могу.

Когда ты длительное время не имеешь возможности поехать на главные международные старты, то, конечно, испытываешь недостаток мотивации. Ты не можешь реализовывать свои мечты в спорте. Но мне все равно удается находить для себя другие причины продолжать заниматься любимой гимнастикой. Я выступаю для зрителей, для детей.

Мы все ждем, когда придут критерии допуска на международные старты. И я думаю, что вопрос возможности участия в соревнованиях на условиях Международной федерации гимнастики будем решать не мы, а наша федерация», – сказала Мельникова.