Ангелина Мельникова: «Пока не скажу, что мне захочется закончить для себя гимнастику. Мне нравится вдохновлять детей и буду продолжать выступать, пока могу»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России FIG ФСГР Париж-2024 Ангелина Мельникова Гимнастика

Ангелина Мельникова рассказала, что вдохновляет ее продолжать карьеру.

В частности, 23-летняя олимпийская чемпионка ответила на вопрос о возможном уходе из спорта в случае недопуска к Играм-2024 в Париже.

«Пока я не скажу, что мне захочется закончить для себя гимнастику. Все-таки эмоции, которые я получаю здесь на арене, они бесценны и очень нужны мне. Я предана спорту и чувствую ответственность на себе за детишек, которые на меня равняются и смотрят на меня. Мне нравится вдохновлять детей и буду продолжать выступать, пока могу.

Когда ты длительное время не имеешь возможности поехать на главные международные старты, то, конечно, испытываешь недостаток мотивации. Ты не можешь реализовывать свои мечты в спорте. Но мне все равно удается находить для себя другие причины продолжать заниматься любимой гимнастикой. Я выступаю для зрителей, для детей.

Мы все ждем, когда придут критерии допуска на международные старты. И я думаю, что вопрос возможности участия в соревнованиях на условиях Международной федерации гимнастики будем решать не мы, а наша федерация», – сказала Мельникова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий