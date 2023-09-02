Спортивная гимнастика. Кубок России. Мельникова, Листунова и Поляшов одержали победы, Нагорный – 2-й, Далалоян – 6-й
Ангелина Мельникова победила на Кубке России по спортивной гимнастике.
Сегодня олимпийская чемпионка выиграла соревнования в опорном прыжке.
Спортивная гимнастика
Кубок России
ФТ «Сириус»
Мужчины
Вольные упражнения
1. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,733
2. Никита Нагорный – 14,266
3. Кирилл Прокопьев – 14,200
4. Алексей Ростов – 13,233
Конь
1. Владислав Поляшов – 14,666
2. Даниел Маринов – 14,000
3. Никита Андронов – 13,900...
7. Никита Нагорный – 12,333
Кольца
1. Илья Заика – 14,033
2. Олег Ступкин – 13,800
3. Денис Товпинец – 13,766...
6. Артур Далалоян – 13,233
Женщины
Опорный прыжок
1. Ангелина Мельникова – 13,649
2. Алина Шклокова – 13,583
3. Виктория Листунова – 13,533
Брусья
1. Виктория Листунова – 15,133
2. Диана Кустова – 14,933
3. Ульяна Перебиносова – 14,866
4. Ангелина Мельникова – 14,700
2 комментария