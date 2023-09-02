Спортивная гимнастика. Кубок России. Мельникова, Листунова и Поляшов одержали победы, Нагорный – 2-й, Далалоян – 6-й

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Кубок России сборная Беларуси Ангелина Мельникова Никита Нагорный Владислав Поляшов Артур Далалоян Алексей Ростов Кирилл Прокопьев Ульяна Перебиносова Виктория Листунова Даниел Маринов Егор Шарамков Алина Шклокова Олег Ступкин Диана Кустова Никита Андронов Илья Заика Денис Товпинец Гимнастика

Ангелина Мельникова победила на Кубке России по спортивной гимнастике.

Сегодня олимпийская чемпионка выиграла соревнования в опорном прыжке.

Спортивная гимнастика

Кубок России 

ФТ «Сириус»

Мужчины

Вольные упражнения

1. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,733

2. Никита Нагорный – 14,266

3. Кирилл Прокопьев – 14,200

4. Алексей Ростов – 13,233

Конь

1. Владислав Поляшов – 14,666

2. Даниел Маринов – 14,000

3. Никита Андронов – 13,900...

7. Никита Нагорный – 12,333

Кольца

1. Илья Заика – 14,033

2. Олег Ступкин – 13,800

3. Денис Товпинец – 13,766...

6. Артур Далалоян – 13,233

Женщины

Опорный прыжок

1. Ангелина Мельникова – 13,649

2. Алина Шклокова – 13,583

3. Виктория Листунова – 13,533

Брусья

1. Виктория Листунова – 15,133

2. Диана Кустова – 14,933

3. Ульяна Перебиносова – 14,866

4. Ангелина Мельникова – 14,700

2 комментария

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LeKS
Молодцы)))!!! Брусья у Женщин 👏👍👏
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Биатлонная зима
Довольно плотные результаты, молодцы🤸🏿‍♂️🤸🤸‍♀️
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