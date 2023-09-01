Алексей Немов: «Маринов подтвердил свое звание лучшего. Его перекладина достойна быть в тройке на Олимпиаде»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Алексей Немов Кубок России Матч ТВ Иван Куляк Даниел Маринов Гимнастика

Алексей Немов подвел итоги мужского многоборья на Кубке России по спортивной гимнастике.

Победу одержал Даниел Маринов, вторым стал Сергей Найдин, третьим – Иван Куляк. 

«Думаю, что сейчас у нас подрастают достойные ребята. Даня Маринов подтвердил свое звание лучшего после победы на чемпионате России, а это говорит о многом.

Его сегодняшняя перекладина достойна быть в тройке на Олимпиаде. Я говорю с точки зрения комбинации, потому что все те сложнейший элементы, которые делает весь мир, делает и Даня. Мне кажется, это уникальная хорошая комбинация, которая достойна быть лидером в финале Олимпийских игр», – сказал Немов. 

«За Ваню (Куляка), конечно, переживал, хотя я переживаю за всех: кажется, что я сам выступаю в этот момент. Для Вани очень важно стать третьим, потому что эти соревнования первые после «дисквала».

Думаю, что он справился достойно. Он прошел все ровно, сделал все комбинации, сделал свою коронку на брусьях, я очень рад за него», — цитирует Немова «Матч ТВ».

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1 комментарий

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Рус Киссенжер
на какой олимпиаде? всероссийской?
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