Даниел Маринов высказался о победе на Кубке России по спортивной гимнастике.

— На мой взгляд, в спортивной гимнастике происходит смена поколений. В финале многоборья только один человек из олимпийской команды выступал вместе с нами. В смене поколений нет ничего плохого. Я только рад выступать с теми, с кем я был в «молодежке». То олимпийское поколение дало нам много мотивации, сколько раз они нас учили, рассказывали истории, как надо себя вести и что говорить.

— Как думаешь, почему именно сейчас происходит смена поколений? Им неинтересно выступать здесь? Или просто уже возраст?

— Возраст у всех еще нормальный. — уникальный случай: ему 31 год, а на снарядах он выглядит так же, как 19‑летние. Олимпийцы уже всего добились, они уже чемпионы. Сейчас у нас не очень хорошая ситуация, нет международных стартов, поэтому наверняка падает и мотивация. Если бы было к чему готовиться, они рубились бы с нами, — сказал .

— У меня стимул‑то есть. В моей жизни еще не было международных соревнований. Кубок России — это офигеть какие соревнования для меня. Высший класс, могу и так сказать.

Когда дойду до международной арены, возможно, Кубок России для меня станет проходным, а не основным стартом. От наших соревнований я кайфую, отношусь к ним очень серьезно. Стараюсь показывать достойные результаты, — цитирует Маринова «Матч ТВ».