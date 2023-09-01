Иван Куляк о дисквалификации: «Не было такого, чтобы я совсем не ходил в зал. Думаю, эта история сделала меня сильнее»
Иван Куляк высказался о возвращении на соревнования после дисквалификации.
Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год за букву Z на форме во время награждения на Кубке мира в Дохе.
Сегодня Куляк завоевал бронзу на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит на федеральной территории «Сириус».
— Как выходить на соревнования после долгого перерыва в психологическом плане?
— Нормально. Тоже старался не думать. Хотел выйти и сделать свои программы.
— Как часто в период дисквалификации ты поддерживал форму?
— Каждый божий день. У меня был абсолютно соревновательный режим. Не было такого, чтобы я совсем не ходил в зал. Думаю, эта история сделала меня сильнее. И в психологическом, и в физическом плане.
— Какие слова поддержки были от близких и ребят перед этими стартами?
— Поддержка колоссальная. Очень много поддержки дома. Несмотря на то, что сюда они не смогли приехать, но я знаю, что за моей спиной очень много людей, — сказал Куляк.
— Хотел бы ты, чтобы россиян допустили на международные соревнования?
— Конечно, для спортсмена выступать очень важно. Я за, чтобы выступать. Про условия говорить сложно: наверное, как допускают, так и надо выступать.
— Тренер Валентина Родионенко рассказала, что у олимпийцев почти нет стимула выступать на внутренних соревнованиях. У молодежи проблем нет?
— Нет‑нет. Олимпийцы столько всего прошли, они видели намного больше, чем эти соревнования, у нас все‑таки все по‑другому, — цитирует Куляка «Матч ТВ».
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