Анастасия Гузенкова: «Даже если бы у меня была возможность выступать за другую страну, я бы ей не воспользовалась»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) сборная Германии по художественной гимнастике ТАСС Анастасия Гузенкова Дарья Варфоломеева Гимнастика

Российская гимнастка Анастасия Гузенкова оценила выступление Варфоломеевой на ЧМ.

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Валенсии Дарья Варфоломеева, представляющая Германию, выиграла пять золотых медалей. Она родилась в Барнауле и тренируется у серебряного призера Игр-200 Юлии Раскиной из Беларуси. 

«Не завидую. Даже если бы у меня такая возможность, я бы ей не воспользовалась.

Я следила за результатами на этом чемпионате мира. Не могу сказать, что я удивлена, потому что Даша достаточно сильная спортсменка. Она младше меня, когда я начала выходить на международную арену, ее еще не было.

Радует ли душу, что победу одержала воспитанница нашей гимнастической школы? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но все равно видно, какой у нее почерк, у нее наша школа. Да и тренер с ней работает из бывшего СССР», – сказала Гузенкова. 

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