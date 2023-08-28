Анастасия Гузенкова: «Даже если бы у меня была возможность выступать за другую страну, я бы ей не воспользовалась»

Российская гимнастка Анастасия Гузенкова оценила выступление Варфоломеевой на ЧМ.

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Валенсии Дарья Варфоломеева, представляющая Германию, выиграла пять золотых медалей. Она родилась в Барнауле и тренируется у серебряного призера Игр-200 Юлии Раскиной из Беларуси.

«Не завидую. Даже если бы у меня такая возможность, я бы ей не воспользовалась.

Я следила за результатами на этом чемпионате мира. Не могу сказать, что я удивлена, потому что Даша достаточно сильная спортсменка. Она младше меня, когда я начала выходить на международную арену, ее еще не было.

Радует ли душу, что победу одержала воспитанница нашей гимнастической школы? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но все равно видно, какой у нее почерк, у нее наша школа. Да и тренер с ней работает из бывшего СССР», – сказала Гузенкова.

Немка Дарья Варфоломеева взяла 5 золотых на ЧМ-2023 и повторила рекорд Канаевой. Почему она ушла из России?