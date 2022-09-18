Чемпионат мира по художественной гимнастике-2022. Болгария и Италия победили в отдельных видах группового многоборья, Рафаэлли взяла золото в абсолютном первенстве

Команды Болгарии и Италии выиграли золотые медали в отдельных видах группового многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.
Накануне итальянка София Раффаэли стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье. Российские и белорусские гимнастки в соревнованиях не участвуют.
Художественная гимнастика
Чемпионат мира
София, Болгария
Группы
Три ленты + два мяча
1. Болгария – 33,300
2. Италия – 31,450
3. Азербайджан – 30,750
Пять мячей
1. Италия – 34,960
2. Израиль – 34,050
3. Испания – 33,800
17 сентября
Индивидуальное многоборье
1. София Раффаэли (Италия) – 133,250
2. Дарья Варфоломеева (Германия) – 132,450
3. Стиляна Николова (Болгария) – 128,800