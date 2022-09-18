Чемпионат мира по художественной гимнастике-2022. Болгария и Италия победили в отдельных видах группового многоборья, Рафаэлли взяла золото в абсолютном первенстве

Команды Болгарии и Италии выиграли золотые медали в отдельных видах группового многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.

Накануне итальянка София Раффаэли стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье. Российские и белорусские гимнастки в соревнованиях не участвуют.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

София, Болгария

Группы

Три ленты + два мяча

1. Болгария – 33,300

2. Италия – 31,450

3. Азербайджан – 30,750

Пять мячей

1. Италия – 34,960

2. Израиль – 34,050

3. Испания – 33,800

17 сентября

Индивидуальное многоборье

1. София Раффаэли (Италия) – 133,250

2. Дарья Варфоломеева (Германия) – 132,450

3. Стиляна Николова (Болгария) – 128,800