Арина Аверина об Играх стран СНГ: «Я перед собой особо не ставила цель выиграть, просто не хотела подводить команду, тренеров и себя»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Арина Аверина ТАСС Гимнастика

Арина Аверина о ценила выступление на Играх стран СНГ в Минске.

Арина Аверина стала первой в упражнениях с обручем.

«Довольна, получилось исправить ошибки, которые были в многоборье. Турнир получился насыщенный, грандиозный. Битва шла до последнего, никто не знал, кто выиграет. Я перед собой особо не ставила цель выиграть, просто не хотела подводить команду, тренеров и себя.

Конкуренция высокая – белорусские гимнастки Алина Горносько и Елизавета Зорькина очень сильные. Мы к каждому старту подходим хорошо – этот был один из самых важных. У нас мало международных соревнований, когда мы выезжаем в Минск, то это для нас ответственно.

Очень приятно, что были зрители с российским флагами, гимн, мы выступали не как нейтральные, а как российские спортсменки. Это было очень приятно.

Смогут ли россияне выступить на Олимпийских играх в Париже? Мы живем сегодняшним днем. Загадывать ничего нельзя, как будет, так будет», – сказала Аверина. 

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