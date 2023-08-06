Алина Кабаева: «Если мы не будем все делать по спортивному принципу, то просто уничтожим свой спорт. И на мировой арене будем проигрывать всем»

Алина Кабаева заявила, что несоблюдение спортивных принципов уничтожает спорт.

стала гостем турнира по художественной гимнастике на Играх стран СНГ, которые проходят в Минске.

«В 1998 году, когда был чемпионат Европы в Португалии, я приехала в первый раз, Ирина Александровна ( ) сказала, что нужно попасть в тридцатку. Я сказала, что хорошо – в тридцатку, так в тридцатку. И так получилось, что я там выиграла.

Когда сделала очень хорошо скакалку, Ирина Александровна сказала, что мне не поставят (высокие оценки), потому что там судит Ирина Юрьевна Лепарская из Беларуси. Я говорю, что мне и второе место прекрасно, но Ирина Юрьевна поставила мне выше, чем своей ученице.

Она сказала, что не могла поставить меньше, так как я сделала хорошо, за это я ей очень благодарна. Сейчас уже такого судейства нет, к сожалению.

Я считаю, что нужно все делать по спортивному принципу, такое у нас было. А если мы не будем делать по спортивному принципу, то просто уничтожим свой спорт. И на мировой арене будем проигрывать всем», – сказала олимпийская чемпионка.