Алина Кабаева: «Если мы не будем все делать по спортивному принципу, то просто уничтожим свой спорт. И на мировой арене будем проигрывать всем»

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева Ирина Винер Ирина Лепарская сборная России (художественная гимнастика) ТАСС Гимнастика

Алина Кабаева заявила, что несоблюдение спортивных принципов уничтожает спорт.

Кабаева стала гостем турнира по художественной гимнастике на Играх стран СНГ, которые проходят в Минске. 

«В 1998 году, когда был чемпионат Европы в Португалии, я приехала в первый раз, Ирина Александровна (Винер) сказала, что нужно попасть в тридцатку. Я сказала, что хорошо – в тридцатку, так в тридцатку. И так получилось, что я там выиграла.

Когда сделала очень хорошо скакалку, Ирина Александровна сказала, что мне не поставят (высокие оценки), потому что там судит Ирина Юрьевна Лепарская из Беларуси. Я говорю, что мне и второе место прекрасно, но Ирина Юрьевна поставила мне выше, чем своей ученице.

Она сказала, что не могла поставить меньше, так как я сделала хорошо, за это я ей очень благодарна. Сейчас уже такого судейства нет, к сожалению.

Я считаю, что нужно все делать по спортивному принципу, такое у нас было. А если мы не будем делать по спортивному принципу, то просто уничтожим свой спорт. И на мировой арене будем проигрывать всем», – сказала олимпийская чемпионка. 

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6 комментариев

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Абсолютный номеро уно в послужном списке королевы эскорта Винер рассуждает о принципах))
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На мировой арене мы будим проигрывать по другим причинам Алина....
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Ну в этой ветке можно разгуляться политическим острословам! 😀
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Алина, угомони его!
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на мировой арене? на какой?)
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бредит
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