Винер поздравила Кабаеву с 40-летием: «Благодаря нашему тандему гимнастика поднялась на тот высокий уровень, когда наш спорт был истинно олимпийским»

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Пьер де Кубертен Гимнастика

Ирина Винер поздравила олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву с 40-летием.

«Благодаря нашему тандему художественная гимнастика поднялась на тот высокий уровень, когда наш спорт был истинно олимпийским. Когда были актуальна фраза Кубертена «Быстрее, выше, сильнее».

Это была художественная гимнастика, кстати, под руководством итальянки Эгле Абруццини, а я была вице-президентом (технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики – Sports.ru). Тогда была настоящая художественная гимнастика.

Алине хочу пожелать здоровья, процветания и успехов. Особенно с ее центром в Сочи, куда она приглашает девочек из регионов, помогает им. Она делает огромное дело. Алина – настоящий патриот России и художественной гимнастики, и я желаю ей всего самого лучшего», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

28 комментариев

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Bashibuzuck
Стареет первая леди😁
+41
-4
+37
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Kranmeister
Ответ Part-time prophet
Если Винер её так любит, то зачем же она ей такую свинью подложила?
Вы как смеете такое о гаранте конституции говорить?!?
+21
-3
+18
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jonnysilverhand01
«По данным Росреестра, здание по адресу Триумфальная, 7 (г. Сочи) ранее принадлежало Фонду поддержки социальных инициатив "Газпрома". В январе этого года "Газпром" даром отдал здание за 2,2 млрд рублей «Академии художественной гимнастики» в котором главной является Алина Кабаева» (от 31 марта 2023 г.)

Я даже догадываюсь, кто ей подарил такой маленький подарок на юбилей …
+18
0
+18
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mnogokotin-
Ответ Bashibuzuck
Стареет первая леди😁
дедушке думаю уже не надо
+20
-4
+16
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ɔculpa
Хорошее поздравление, когда поздравляющий говорит о том, какой он охренительный.
+10
0
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Lifar Skladchikov
Ответ jonnysilverhand01
«По данным Росреестра, здание по адресу Триумфальная, 7 (г. Сочи) ранее принадлежало Фонду поддержки социальных инициатив "Газпрома". В январе этого года "Газпром" даром отдал здание за 2,2 млрд рублей «Академии художественной гимнастики» в котором главной является Алина Кабаева» (от 31 марта 2023 г.) Я даже догадываюсь, кто ей подарил такой маленький подарок на юбилей …
когда айфоном и феном дайсон уже не удивишь😀
+9
0
+9
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Dr Chase
Ответ mnogokotin-
дедушке думаю уже не надо
Дедушке и раньше не нужно было, он ведь гей
+13
-5
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Евгений Кириенко
Напьется сегодня старик🤮
+5
-1
+4
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Dr Chase
Ответ mnogokotin-
ты откуда узнал? ))
Гетеросексуалы Конституцию под себя не переписывают, пенсионный возраст без видимых причин не поднимают, войны под липовыми предлогами не развязывают.
Да и тот факт, что дед регулярно уединялся в тайге с шойгу/лавровым, говорит о том, что он 🏳️‍🌈
+3
0
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Part-time prophet
Если Винер её так любит, то зачем же она ей такую свинью подложила?
+3
-1
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Oleg
Наша российская Ева Браун.
+3
-1
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Ivan Balashov
Так вот что надо делать, чтобы стать "настоящим патриотом России".
+2
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Dizzod
Ответ 4 shizzle ma nizzle
я придумал шутку...
не говори, посадят за дискредитацию
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Рус Киссенжер
Ответ Part-time prophet
Если Винер её так любит, то зачем же она ей такую свинью подложила?
ты хотел сказать "такого" ?
+1
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sled
ключевое слово "БЫЛ"
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янетыитынея
Ответ ɔculpa
Хорошее поздравление, когда поздравляющий говорит о том, какой он охренительный.
У неё на щах всё написано.
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Рус Киссенжер
Ответ ɔculpa
Хорошее поздравление, когда поздравляющий говорит о том, какой он охренительный.
там уже клейма охренительности негде ставить.
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Рус Киссенжер
Ответ Bashibuzuck
Стареет первая леди😁
да. не шэшнадцать.
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Dizzod
не говори, посадят за дискредитацию
а чё говорить, итак всё понятно
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mnogokotin-
Ответ Dr Chase
Гетеросексуалы Конституцию под себя не переписывают, пенсионный возраст без видимых причин не поднимают, войны под липовыми предлогами не развязывают. Да и тот факт, что дед регулярно уединялся в тайге с шойгу/лавровым, говорит о том, что он 🏳️‍🌈
а ты с друзьями всегда на виду находишься, чтобы тебя гeeм не сделали? xddd а в остальном согласен
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Олег Мохов
Ответ Dr Chase
Дедушке и раньше не нужно было, он ведь гей
ему бы до чемодана успеть добежать
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Серый
Ответ Dr Chase
Дедушке и раньше не нужно было, он ведь гей
не гей, а 321
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Dream Tim
Когда их кинут на одну кичу кто будет спать на нижней шконке Кабаева или Виннер....
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Рома Классик
Дай Бог здравия нашей императрице и верной хранительнице царских чресел!
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