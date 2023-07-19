Федерация гимнастики Германии выступила против допуска россиян

Теги допинг спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике РУСАДА Политика Гимнастика

Президент Федерации гимнастики Германии (DTB) Альфонс Хельцль не поддерживает возвращение российских спортсменов на международные старты.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Не понимаю, как это должно выглядеть на практике. Как спортсмен из России может считаться нейтральным?» – сказал Хельцль в интервью DPA.

Также глава DTB отметил проблему допинга и приостановки деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я не вижу, чтобы мы имели дело с системой, которая гарантирует борьбу с допингом. Тогда это приводит к тому, что спортсмен получает преимущество, а все остальные оказываются в невыгодном положении», – добавил Хельцль.

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