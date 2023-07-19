Федерация гимнастики Германии выступила против допуска россиян

Президент Федерации гимнастики Германии (DTB) Альфонс Хельцль не поддерживает возвращение российских спортсменов на международные старты.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Не понимаю, как это должно выглядеть на практике. Как спортсмен из России может считаться нейтральным?» – сказал Хельцль в интервью DPA.

Также глава DTB отметил проблему допинга и приостановки деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я не вижу, чтобы мы имели дело с системой, которая гарантирует борьбу с допингом. Тогда это приводит к тому, что спортсмен получает преимущество, а все остальные оказываются в невыгодном положении», – добавил Хельцль.