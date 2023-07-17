Ирина Винер: «Считаю разумным, что спортсмены, находившиеся в составе сборной команды за государственные деньги, должны платить компенсацию»

Ирина Винер считает разумным закон о компенсациях за смену гражданства спортсменами.

В Госдуме готовят законопроект о компенсационной выплате при смене российскими спортсменами гражданства.

«Считаю разумным, что спортсмены, находившиеся в составе сборной команды за государственные деньги, должны платить компенсацию!» – заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.