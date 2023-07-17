Ирина Винер: «Считаю разумным, что спортсмены, находившиеся в составе сборной команды за государственные деньги, должны платить компенсацию»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Государственная дума ВФХГ Спорт-Экспресс Гимнастика

Ирина Винер считает разумным закон о компенсациях за смену гражданства спортсменами.

В Госдуме готовят законопроект о компенсационной выплате при смене российскими спортсменами гражданства. 

«Считаю разумным, что спортсмены, находившиеся в составе сборной команды за государственные деньги, должны платить компенсацию!» – заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ну да, дети и жены депутатов ничего там не должны?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamalick11
ну в целом, если действительно были потрачены деньги и на человека расчитывали, то ок.
а если, как Бублик, Грачева, Кукушкин и многие другие, то нет..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий