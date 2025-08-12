Татьяна Сергаева получила нейтральный статус. Она главный тренер сборной России по художественной гимнастике
Тренер Татьяна Сергаева получила нейтральный статус.
Об этом сообщила Международная федерация гимнастики (FIG).
55-летняя Сергаева – главный тренер сборной России по художественной гимнастике. С 2022 года россиянки не выступали на турнирах под эгидой FIG в этом виде спорта.
Сергаева возглавила национальную команду в феврале, сменив в должности Ирину Винер.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
