  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Тренер по гимнастике из США приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления сексуального характера против детей
3

Тренер по гимнастике из США приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления сексуального характера против детей

В США тренера по гимнастике приговорили к 10 годам за преступления против детей.

Об этом сообщила прокуратура штата Юта.

35-летний Адам Ричард Джейкобс был приговорен к тюрьме за противоправные действия сексуального характера. В частности, он признался в использовании скрытой камеры для съемки несовершеннолетних в номерах отелей и ванных комнатах. В ходе расследования было изъято около 120 таких видеозаписей.

В феврале 2025-го Джейкобс, который являлся сотрудником USA Gymnastics World, также признался, что перевозил несовершеннолетнего с целью совершения действий сексуального характера.

В дополнение к тюремному сроку тренер приговорен к пожизненному нахождению под надзором.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федеральная прокуратура США
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
13 участников соревнований ГТО госпитализированы с отравлением в Чувашии
118 августа, 13:35
В Москве произошел пожар в букмекерской конторе. Не исключается версия о поджоге
17 августа, 06:27
Волейболисты «Белогорья» досрочно завершили сбор в Белгороде в связи с оперативной обстановкой
1815 августа, 11:58
Главные новости
Российские гимнасты в сентябре планируют выступить на этапе FIG World Challenge Cup в Венгрии
27 минут назад
Ангелина Мельникова: «На соревнованиях в Париже планирую делать многоборье, но, скорее всего, упрощенные программы»
18 августа, 20:38
Ангелина Мельникова в сентябре выступит на турнире FIG World Challenge Cup в Париже
18 августа, 07:15
Ангелина Мельникова: «В Китае впервые совместила пляжный и активный отдых. Отличная страна для путешествий»
16 августа, 07:25Фото
Анжела Бладцева: «Олимпиада намного меня изменила в плане того, как готовиться к соревнованиям. Я поняла, что надо себя по-другому настраивать»
16 августа, 06:53
Светлана Журова: «Гимнасты правильно сделали, что отказались от иска в CAS. Наверняка они договорились с FIG о мирном решении вопроса»
416 августа, 06:34
FIG выдала нейтральный статус российскому гимнасту Якубову, которому ранее отказала из-за символа V
1815 августа, 08:34
Федерация гимнастики России отозвала из CAS иски против FIG, поданные из-за отказов в нейтральном статусе («СЭ»)
1114 августа, 15:54
Российские батутисты поедут на чемпионат мира в Испании в полном составе
13 августа, 10:59
Татьяна Сергаева получила нейтральный статус. Она главный тренер сборной России по художественной гимнастике
112 августа, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20